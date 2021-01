Le 20e anniversaire de Wikipédia marqué par l'épidémie de Covid-19 : "L'objectif est toujours d'aller vers la neutralité de point de vue"

L'encyclopédie en ligne, créée le 15 janvier 2001, est l'un des sites les plus visités du monde, avec 500 millions de visiteurs chaque jour. Et ses pages concernant l'épidémie de Covid-19 sont très consultées en ce moment.

Wikipédia fête ses 20 ans. L'encyclopédie en ligne créée le 15 janvier 2001 est l'un des sites les plus visité du monde, avec 500 millions de visiteurs chaque jour. Un anniversaire marqué par l'épidémie de coronavirus. Car Wikipédia est devenu en effet l'un des vecteurs privilégiés d'information pour se renseigner sur la pandémie de Covid-19. Pour preuve : en avril dernier, pendant le confinement, la page dédiée à la crise sanitaire a frôlé le million de consultations. Depuis, plus de 200 000 consultations sont recensées tous les mois.

Il y a une forte demande, c'est donc un immense défi, analyse Marie-Noëlle Doutreix, auteur de l'ouvrage Wikipédia et l'actualité : "Les contributeurs, dans ce genre de cas assez délicat, essaient de mettre un maximum de références pour respecter le principe de vérifiabilité. Donc là, on retrouve sur cet article plus de 960 références différentes, ce qui permet d'assurer une certaine qualité des informations présentes sur cette page", explique-t-elle.

"Les chiffres qui sont donnés en termes de bilan, de morts ou de cas liés au Covid-19 sont reliés à l'OMS directement, pour s'assurer d'avoir des chiffres les plus fiables possible." Marie-Noëlle Doutreix, auteur de l'ouvrage Wikipédia et l'actualité à franceinfo

L'article concernant la pandémie en France est ainsi surveillé par 280 "wikipédiens". Ce sont des contributeurs, qui doivent aussi être des sentinelles d'une information juste. Les articles sont doublés d'une protection numérique, précise Rémy Gerbet, délégué opérationnel de l'association Wikimédia France : "Il y a ce que l'on appelle les semi-protections longues, c'est-à-dire que les contributeurs anonymes, qui n'ont pas créé de compte, ou les contributeurs récents, ne peuvent pas éditer l'article. Cela permet d'éviter tout le petit vandalisme de personnes qui arrivent et qui veulent ajouter une information comme ça sur Wikipédia, c'est impossible."

"Il y a des patrouilleurs sur Wikipédia"

Rémy Gerbet assure qu'il est très compliqué de modifier, en ce moment, une page concernant l'épidémie de Covid-19 : "On le remarque très vite. Il y a des patrouilleurs sur Wikipédia, des gens qui vont surveiller régulièrement l'encyclopédie. Lorsqu'il y a un débat ou une position qui est prise par un wikipédien qui souhaite orienter l'article vers des positions politiques ou autres, à ce moment-là cela enclenche des discussions au sein de ce groupe de wikipédiens."

"L'objectif est toujours d'aller vers la neutralité de point de vue. C'est à chaque fois une décision très démocratique." Rémy Gerbet, délégué opérationnel de l'association Wikimédia France à franceinfo





Pour protéger les articles et veiller aux mises à jour, l'association affirme qu'il y a une petite armée prête à tout vérifier : "On voit qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui suivent, quasiment heure par heure, ces pages, ces article-là, pour les protéger, souligne Rémy Gerbet. Quand on sortira de cette pandémie, je pense qu'il y aura quelque chose à retirer de cette immense mobilisation de bénévoles pour assurer une information fiable et de qualité." Une page consacrée à la désinformation sur le Covid-19 a aussi été créée.