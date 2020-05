Laurent-Eric Le Lay : "France Télévisions sera présent au chevet du sport pour l’aider à repartir"

Des coureurs du Tour de France 2010 lors de la dernière étape, sur les Champs-Elysées à Paris (JEAN-MARIE PORCHER / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Une fois n’est pas coutume, la rentrée sera très sportive sur France Télévisions : le Tour de France fin août, Roland-Garros fin septembre. Des dates inhabituelles dûes à la crise sanitaire. D’ici là, c’est l’effervescence pour organiser ces rendez-vous dans le respect des mesures de distanciation physique. "Pour le Tour de France, si l’organisateur nous demande de réduire notre présence, on le fera. Les émissions, comme le Vélo Club, pourraient se faire depuis Paris", confie le directeur des sports de France Télévisions, Laurent-Eric Le Lay.

Quant à Roland-Garros, qui aurait dû commencer dimanche 24 mai, la date du report n’est pas encore fixée, soit le 20 soit le 27 septembre. On ne sait pas non plus s’il y aura du public. "Peu importe, le principal c’est que le tournoi puisse avoir lieu. Et je ne suis pas sûr que nous ferons moins d’audience."

Pour ces deux événements, il y aura sur France TV exactement le même nombre d’heures de diffusion que s’ils s’étaient déroulés aux dates initiales : l’intégralité des étapes du Tour de France et une prise d’antenne dès 15h jusqu’à la fin des matchs pour Roland-Garros.

Moins de sport cet été

D’autres reports ou annulations ont contraint France Télévisions à revoir sa grille de programmes : pas de JO cet été, pas de finale du Top 14 de rugby, pas de Championnats d’Europe d’athlétisme. "Notre politique est claire, explique Laurent-Eric Le Lay : on paie si on diffuse. Pour les Jeux olympiques par exemple, on a décalé notre paiement."

Il y aura toutefois du sport sur les chaînes publiques cet été, si la situation ne se dégrade pas : le Critérium du Dauphiné, les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue de foot. En attendant, l’offre sportive est présente sur la plateforme numérique France.tv, avec les plus grandes finales des Internationaux de France de tennis depuis 1983 et un tournoi d’E-Sport en partenariat avec la Fédération Française de Tennis. Des joueurs qui auraient dû fouler la terre battue y participent.