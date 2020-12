La pauvreté se creuse en France et dans le monde

Les files d’attente devant les locaux du Secours populaire ne sont pas des scènes rares. Elles sont de plus en plus récurrentes, notamment à cause de la pandémie de Covid-19, qui a creusé les inégalités. La crise a placé des milliers de personnes dans la précarité du jour au lendemain. Un million de Français supplémentaires basculeront dans la pauvreté avant 2021.

Une précarité en hausse dans le monde

Alors des organismes comme le Secours populaire tentent de venir en aide aux plus précaires. Ce dernier a aidé 1 270 000 personnes en deux mois, contre 3 300 000 pour toute l’année 2019. La pandémie a des conséquences graves à l’échelle mondiale. De 88 à 115 millions de personnes en plus ont basculé dans l’extrême pauvreté, soit avec moins de 1.90 dollar par jour, ce qui représente une hausse de 30%. En 2021, au total, les personnes vivant dans l'extrême pauvreté pourraient constituer presque 10% de la population mondiale.