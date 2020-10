La Nouvelle-Calédonie résiste au coronavirus

C’est l’un des rares territoires français quasiment épargnés par le Covid-19. La Nouvelle-Calédonie compte 270 000 habitants et seulement 27 cas depuis le début de la pandémie, tous importés. Certains médecins ont abandonné les gestes barrières, comme si le coronavirus avait disparu. "On se sent un un peu à part, on se sent dans une bulle, mais c’est un privilège", témoigne le Dr Hugues Bourgeois.

"On a beaucoup de chances"

La distanciation sociale n’est plus en vigueur. Les Calédoniens ont vécu le confinement le plus court de France du 24 mars au 20 avril. Mercredi 7 octobre, ils vivent sans masques et sans restrictions sociales bien loin de la situation actuelle en métropole. "On sait qu’on a beaucoup de chances d’être ouvert sans contraintes", souligne Jérôme Hirret, gérant d’un café. Une quatorzaine et des tests PCR ont été imposés très vite pour les arrivées à l’aéroport sur l’archipel. Une politique qui semble avoir porté ses fruits.



