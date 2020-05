Alors la 5G favoriserait-elle la propagation du coronavirus ?

Non, c’est une théorie du complot et c’est même l’une des plus partagées autour de la pandémie… Très récemment une nouvelle vidéo a encore alimenté cette thèse fantaisiste. On y voit un soi-disant installateur d’antennes 5G dévoiler un composant électronique porteur de la mention cov 19. Ces images ne prouvent nullement les propos du prétendu technicien… et de plus, il y a toute raison de penser qu’il ne s’agit pas d’une antenne 5G

A l’origine de cette fake news… une vidéo devenue virale où un homme qui se présente comme un médecin affirme que si le covid-19 est apparu en Chine, c’est parce que la ville de Wuhan est en avance au niveau du déploiement de la 5G. Or tous les scientifiques sont formels, il est impossible pour les ondes des réseaux d’interagir avec un virus... D’ailleurs le coronavirus a circulé dans de nombreux pays qui n’ont pas de réseau mobile 5G, comme l’Iran par exemple. Pourtant cette théorie complotiste continue à se propager avec de nombreuses variantes… Certains partagent l’idée que la 5G affaiblirait le système immunitaire, facilitant ainsi la propagation des maladies.

Aucun lien établi donc entre le coronavirus et la 5G. Mais ce qui pourrait expliquer le succès de ces infox partagées des millions de fois, ce sont les inquiétudes liées au déploiement du nouveau réseau téléphonique.

Face aux nombreuses dégradations d’antennes relais en Europe… Facebook a fermé plusieurs groupes qui incitaient à des destructions de matériel… Twitter a supprimé des messages appelant à de telles dégradations…Quand à Youtube, il a bloqué les vidéos faisant le lien entre 5G et propagation du virus… mais malgré cela, les rumeurs continuent de se propager.