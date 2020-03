L'OMS lance un message aux jeunes : "Vous n'êtes pas invincibles" face à l'épidémie de coronavirus

Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui dirige l'Organisation mondiale de la santé, s'est adressé aux jeunes lors d'une conférence de presse en ligne depuis Genève.

"Aujourd'hui j'ai un message pour les jeunes : vous n'êtes pas invincibles." Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est adressé à la catégorie de la population qui se sent la moins concernée par la pandémie de coronavirus, vendredi 20 mars. "Ce virus peut vous conduire à l'hôpital pendant des semaines – et même vous tuer. Même si vous ne tombez pas malade, les choix que vous faites dans vos déplacements peuvent être une question de vie ou de mort pour quelqu'un d'autre", a averti Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'une conférence de presse en ligne depuis Genève (Suisse).

L'exemple de Wuhan, épicentre de l'épidémie du coronavirus en Chine où aucun nouveau cas d'origine locale n'a été enregistré depuis jeudi, est en revanche un "espoir" pour le monde, a estimé le directeur général de l'OMS. "Wuhan donne de l'espoir au reste du monde en montrant que même la situation la plus grave est réversible", a-t-il ajouté.

L'Italie paye le plus lourd tribut et devance désormais la Chine, avec 41 035 cas et 3 405 morts. Au total, la pandémie a fait au moins 10 316 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, dont plus de la moitié (5 168) en Europe, selon un comptage de l'AFP à partir de sources officielles.