L'Eurozapping : l'Italie se prépare à rouvrir commerces et églises

En Suisse, la lutte climatique reprend en dépit de l'épidémie. Distances réglementaires respectées, mais détermination renforcée lors de manifestations. Les militants pour le climat battent de nouveau le pavé. "Quand les États veulent protéger la population, c'est possible. Des fonds peuvent être alloués et c'est ce que l'on demande urgemment pour la crise climatique", explique une militante du mouvement Grève pour le climat. Les cartes le prouvent selon eux, le confinement a fait baisser la pollution.

La tauromachie à l'arrêt en Espagne

L'Italie se prépare à rouvrir ses commerces et églises. Dans la basilique Saint-Pierre, tout est désinfecté. Il y aura des messes dès lundi 18 mai. Ailleurs, on mesure les distances réglementaires. Enfin, en Espagne, les taureaux ont goûté au répit du confinement : pas de corrida ni de mise à mort, pour le plus grand bonheur des défenseurs des animaux. Les bêtes ont brouté les espaces verts sans affronter l'arène. Les toréadors se lamentent. 4 00 à 5000 taureaux iront à l'abattoir selon eux. La tauromachie reste une institution qui emploie des milliers de personnes.