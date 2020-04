L'Eurozapping du mercredi 8 avril

Les chauffeurs de bus londoniens en première ligne de l'épidémie de coronavirus. Pour continuer à faire fonctionner le symbole de la capitale anglaise, les transports publics de Londres ont déjà payé un lourd tribut : neuf chauffeurs sont morts du virus. Pour éviter toute nouvelle contagion, les usagers doivent désormais monter par la porte centrale.

En Pologne, un confessionnal façon "drive"

L'Allemagne, elle, se préoccupe de faire venir des fruits et des légumes d'Espagne. Les camions d'Europe de l'Est ne circulent plus et beaucoup d'entreprises sont fermées. En Espagne, les récoltes sont ralenties par les mesures de sécurité.

En Pologne, les prêtres accueillent les fidèles qui veulent se confesser pour Pâques sur un parking et depuis leur voiture. Ceux qui n'ont pas de véhicule viennent à pied, car les confessions par téléphone ou par internet n'ont pas été validées par le Vatican.

