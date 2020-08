Kiosque à journaux : revue de presse régionale du 3 août 2020

"Le drôle d’été des refuges", c’est ce qui fait la Une de La Nouvelle République des Pyrénées. Pourquoi drôle d’été ? Parce qu’avec le protocole sanitaire qui est devenu assez strict avec l’épidémie de coronavirus, les capacités d’accueil ont été divisées par deux.

C’est une autre situation que l’on retrouve ici à la Une de L’Indépendant catalan. Pour les campings des Pyrénées-Orientales, le taux de remplissage atteint jusqu’à 95%. Parce que bien qu’étalé à cause du Covid, l’arrivée des aoûtiens redonne le sourire aux professionnels de cette région. Qui dit été, dit comment occuper ses enfants pendant ces vacances scolaires. Pour certains, il s’agit d’apprendre à nager à la maison, en tout cas quand on possède une piscine à domicile. Sachez que la demande est de plus en plus importante aux alentours d’Agen où les demandes affluent.

