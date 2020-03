"Julie ne peut pas avancer aussi vite que ses camarades" : pour les élèves handicapés, l'école à la maison vire au casse-tête

Depuis la fermeture des établissements scolaires, pour cause d'épidémie de coronavirus, les parents d'élèves handicapés se retrouvent seuls avec leurs enfants, avec souvent des ressources scolaires inadaptées.

Depuis la fermeture de tous les établissements scolaires le 16 mars, pour ralentir la propagation du Covid-19, tous les élèves français suivent un enseignement à distance. L'école à la maison n'est souvent pas une situation facile pour les enfants comme pour les parents. Et c'est encore plus le cas pour les enfants handicapés, qui bénéficiaient à l'école d'un accompagnement spécifique, notamment avec des auxiliaires de vie scolaire (AVS).

Pour Christine et sa fille de 11 ans, Julie, qui souffre d’importants troubles de l’apprentissage, l’école à la maison c’est un défi quotidien. L’accompagnant qui aide normalement Julie n’est plus là, et les cours à distance ne sont pas adaptés. "Quand elle est en classe, Julie a des polycopiés particuliers, plus espacés, avec des lettres plus grosses, explique Christine. Là ce n'est pas du tout le cas, elle reçoit les mêmes cours que les autres enfants en termes de forme. Julie est très inquiète, elle voit qu'elle ne peut pas avancer aussi vite que ses camarades."

Plus de prise en charge par des spécialistes

Pour les handicaps plus lourds, c’est la prise en charge par les professionnels qui manque vraiment. Caroline s’inquiète pour sa fille Louise, 5 ans, atteinte de trisomie 21. "En temps normal, Louise a deux séances d'orthophonie par semaine, une séance de psychomotricité et une séance de kinésithérapie, détaille sa mère. Évidemment, les professionnels ne peuvent pas travailler en ce moment, donc on essaie à la maison de faire des petits jeux mais c'est très compliqué. Les séances peuvent vite virer à des moments de frustration, de colère de part et d'autre."

Et Caroline s’interroge déjà sur le retour en classe, car il faudra du temps à Louise pour se réadapter après cette longue pause. Le conseil scientifique a préconisé mardi 24 mars un confinement d'une durée de 5 à 6 semaines, qui durerait jusque fin avril-début mai.