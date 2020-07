Jobs d’été : une année très compliquée pour les jeunes

CV déposé sur place, demandes par mail et annonces sur les réseaux sociaux, depuis le mois de février, Lyloo Boulard cherche un job d’été sans succès. Grandes surfaces, restauration, animation, l’étudiante a tout essayé pour multiplier ses chances, mais la crise a laissé des traces. Pour aider les jeunes dans la même situation, l’Espace Infos Jeunes de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) les accompagne dans leurs démarches.

Quelques offres qui reviennent avec la reprise

"Cette année, on a perdu beaucoup d’offres en cours de saison. Les secteurs comme l’animation, l’hôtellerie-restauration n’ont pas recruté de mars à mi-juin. Depuis la reprise, on va essayer de rester optimiste, on a quelques offres qui reviennent", explique Isabelle Gardet Martinez, référence job d’été pour Auvergne Rhône-Alpes Orientation.

