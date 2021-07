Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, va quitter son poste

Jérôme Salomon, directeur général de la Santé (DGS), quitte prochainement son poste pour d'autres fonctions, a appris franceinfo mercredi 14 juillet auprès du ministère de la Santé, confirmant une information de Paris Match. "Il demeure cependant mobilisé dans son poste jusqu'à l'arrivée de son successeur", selon cette même source. Le nom de son successeur n'est pas encore connu.

Jérôme Salomon s'est fait connaître du grand public lors du premier confinement, au printemps 2020. Il est devenu l'un des visages de la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Son image a été ternie par sa mise en cause dans un rapport parlementaire pour ne pas avoir renouvelé les stocks de masques en 2018 et avoir modifié a posteriori les conclusions d'un rapport d'experts en faveur d'un stock plus élevé.

Jérôme Salomon a été nommé en janvier 2018 au poste de directeur général de la Santé (DGS) par Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé. D'avril 2013 à mai 2015, il a été conseiller sécurité sanitaire au cabinet de la ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine. Auparavant, il avait déjà exercé des fonctions similaires notamment de janvier 2001 à janvier 2002 auprès de Bernard Kouchner, alors ministre de la Santé.