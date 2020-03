"Je veux rejoindre ma famille en Lituanie" : de nombreux automobilistes bloqués à la frontière germano-polonaise à cause du coronavirus

Les bouchons s'accumulent à la frontière entre les deux pays après la décision de la Pologne d'instaurer des contrôles sanitaires.

"L'autoroute de la liberté" porte mal son nom en ce moment. L'axe qui permet de relier l'Allemagne à la Pologne connaît d'importants bouchons depuis que les frontières se referment peu à peu à cause de l'épidémie de coronavirus. Aux points de passages entre les deux pays, on constate plusieurs entorses au fonctionnement de l’espace Schengen et à la libre circulation.

>>> Suivez notre direct sur l'épidémie de coronavirus

Près de Francfort sur l'Oder, à côté de la frontière, des camions font la queue les uns derrière les autres avant le poste-frontière. Des policiers et des militaires masqués épaulent les douaniers, ne laissant passer que les camions de marchandises, les travailleurs frontaliers et les ressortissants polonais.

Les autres, comme Wydès, doivent faire demi-tour. "C'est très difficile", confie-t-il l’air abattu au volant de sa voiture. Ce quadragénaire est parti le matin même de Dortmund, à l’autre bout du pays, sans savoir qu’il ne pourrait pas passer. "Je veux rejoindre ma famille en Lituanie", explique-t-il en vain. Désormais, il ne sait pas ce qu'il va faire.

Sur le parking à côté de lui, il y a Diéma, un Ukrainien qui dort dans sa voiture garée dans cette station-service depuis deux jours. "Un coup à devenir fou", dit-il. Axel, un Allemand qui attend l’arrivée d’un ami polonais, observe la scène : "Si les gens ont une bonne raison de voyager, ça ne sert à rien de les retenir. J’imagine que ceux qui voyagent en ce moment le font vraiment par nécessité", conclut-il.