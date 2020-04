Jardin. Tous au potager, c'est le moment de planter ou de semer ! La vente des graines est désormais autorisée

Dans un petit espace peuvent se mêler de la sauge, des fraises, des tomates cerises, du chou kale, du persil et même des fleurs ! (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

La vente des graines et des plants potagers est désormais autorisée, et vous êtes nombreux à avoir envie de vous lancer dans l’aventure. Vous avez bien raison, car on peut cultiver des légumes même sur une toute petite surface ou en pot.

Tout est permis (ou presque !)

Que planter ou semer au mois d’avril, au sud comme au nord de la Loire ? À vos crayons pour recopier les conseils de Marcel Delhommeau, pépiniériste en région nantaise : "Vous avez largement le choix ! En avril, on peut planter les pommes de terre, les poireaux, les petits pois, les salades, les betteraves, les bettes, les artichauts... Semez des radis. Et plantez des fraisiers, c’est le bon moment pour le faire."



Évidemment, si vous n’avez qu’un petit espace, il y a des légumes qu’il faut oublier comme l’artichaut qui, à maturité, fait son mère carré à lui tout seul. Le conseil est valable pour la rhubarbe, il lui faut un peu de place pour bien se développer.

Tomates, salades, choux, haricots verts, ciboulette sur une petite surface (Potager de Jean-Marie Florent). (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Pensez à protéger les légumes du soleil

Les tomates nous font déjà saliver alors qu’elles n’ont encore que trois-quatre feuilles dans leur petit godet. Attention donc, car les tomates mais aussi les poivrons, les piments, les concombres ou les courgettes, sont des légumes du soleil. Ils redoutent le froid, et tout risque de gelées n’est pas encore écarté même s’il a fait un temps superbe cette semaine.

Si vous craquez maintenant pour des plants de tomates, que vous habitez au nord de la Loire, et que vous jardinez dans une terre "amoureuse", c’est-à-dire une terre plutôt froide et qui colle aux bottes, voici les précautions à prendre : "Quand on a deux ou trois nuits à risque, il suffit de mettre du voile d’hivernage par-dessus les plants installés. Et plutôt trois couches qu'une ! Quand on met une seule couche, parfois c’est plus mauvais que de ne rien mettre..."

Ce voile d’hivernage, il faut l’enlever dans la journée. Le déshabillage de la tomate est obligatoire pour éviter l’effet de condensation et une espèce de croissance un peu "mollasse" de la plante. Si vous souhaitez faire pousser des légumes originaux, n’hésitez pas. Voici mes préférés : la capucine tubéreuse, la christophine qu’on appelle chouchou aux Antilles, et la poire de terre, le yakon à déguster cru ou cuit.



Où est comment acheter graines et plants potagers ?

Vous pouvez consulter la carte de France interactive des producteurs et pépiniéristes en cliquant sur ce lien.

Certains producteurs livrent, d’autres expédient. Et des "drive" s’organisent. Ces petits producteurs ont besoin de travailler et nous, on veut des potagers !