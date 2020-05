Jardin, piscine, vélo… Voici les mots-clés les plus recherchés sur Le Bon Coin pendant le confinement

L'Ifop a recueilli et analysé les recherches des Français qui ont consulté le site du 17 mars au 11 mai.

Rêver d'extérieur quand il faut rester à l'intérieur. Les Français qui ont consulté le site Le Bon Coin entre le 17 mars et le 11 mai, période du confinement en France décrété pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, ont scruté de près le jardin ou la piscine, selon une étude Ifop, révélée par Le Parisien, mardi 26 mai. L'institut de sondages et d'enquêtes d'opinion a étudié les flux de connexions et d'échanges sur le populaire site internet pour "prendre le pouls du pays" au cours de cette période.

"Que ce soit pour leur future location de vacances ou pour s'équiper chez eux, les Français ont montré leur intérêt pour le jardin et la piscine. On peut l'analyser comme un repli sur la sphère familiale", constate, dans Le Parisien, Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégies d'entreprises de l'Ifop. "Chaise de jardin", "fauteuil de jardin", "abri de jardin" : tous ces mots ont enregistré un pic à la veille du déconfinement, deux fois plus par rapport à l'année dernière à la même date. Idem pour la piscine et ses équipements, tout comme l'ameublement.

Le vélo, très recherché

Parmi les autres mots recherchés, on trouve "maison avec jardin" "maisons de campagne" ou encore "maisons de bord de mer". Le vélo a également le vent en poupe, "notamment dans les villes moyennes où les distances sont raisonnables et la circulation automobile plus faible", selon Jérôme Fourquet. Ce dernier observe par ailleurs que la moyenne d'audience journalière a été décalée d'une demi-heure pendant le confinement. "Elle est passée de 7h50 à 8h21", observe le sondeur, illustrant une tendance logique à se lever plus tard pendant le confinement.

Après avoir enregistré une baisse de fréquentation de 40% et mis 1 400 salariés au chômage partiel, Le Bon Coin voit ses audiences repartir à la hausse avec une journée record à 19 millions de visiteurs il y a deux semaines, selon France Bleu. Depuis, le site enregistre 17 millions de visites chaque jour.