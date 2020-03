Jardin. La tarte à la gadoue et aux fleurs

Déco "maison" de la tarte à la gadoue. (ISABELLE MORAND / DIDIER HIRSCH / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

En cette période de confinement à la maison, la tarte à la gadoue et aux fleurs est très facile à réaliser avec les enfants, même dans un tout petit jardin. Voici la liste des ingrédients pour réaliser cette recette : un moule à tarte ou à quatre-quarts, de la terre, un arrosoir plein d’eau, un plantoir ou une cuillère à soupe, une fourchette, des feuilles et des fleurs.

Boulangerie-pâtisserie en plein air !

Première étape : dites bien à vos enfants où ils peuvent creuser. Mon super petit voisin, Aurèle, du haut de ses 3 ans et demi, a voulu faire sa première tarte à la gadoue en plein milieu de la pelouse. Le papa y a mis le holà et c’est normal ! Donc, délimitez d’abord avec eux le coin boulangerie-pâtisserie du jardin.

Deuxième étape : faites-leur mouiller un peu la terre avec un arrosoir, et laissez-les creuser un trou de 20 cm sur 10 cm, c’est largement suffisant pour une tarte à la gadoue. Ajoutez de l’eau s’ils ont du mal à creuser et profitez-en pour leur expliquer où va l’eau quand elle disparaît dans la terre et pourquoi elle nous est si précieuse.

Troisième étape : laissez-les remplir le moule à tarte ou à gâteau avec la gadoue formée dans le trou. Demandez-leur de bien aplatir à la main la surface de la fausse pâtisserie.

Pissenlit, primevères, forsythia, grappes d'akébie et jacinthe pour le parfum. (ISABELLE MORAND / DIDIER HIRSCH / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Déco à volonté

Dernière étape : la cueillette des végétaux qui viendront colorer la tarte. Vous pouvez utiliser des feuilles de perce-neige ou des brins d’herbe pour marquer les parts du gâteau. Dans chaque triangle, laissez les enfants disposer les fleurs comme ils l’entendent.

Sur la tarte à la gadoue que j’ai réalisée, j’ai utilisé ce que j’avais sous la main dans mon jardin : les fleurs jaune d’or du forsythia, les fleurs roses, mauves et violettes des primevères, les petites grappes toutes mignonnes de l’akebie (Akebia quinata), des fleurs de pissenlit. Enfin, j’ai sacrifié une hampe de jacinthe mais ma tarte en avait besoin pour sentir super bon !

On ne mange pas cette tarte, ni les fleurs du jardin non comestibles !

Vous avez sans doute chez vous fleurs et feuilles à foison. Les pensées, les pâquerettes, les muscaris, quelques pétales de tulipe ou des feuilles de plantes aromatiques... Toutes ces plantes se prêtent bien au jeu.

En revanche, restez toujours à côté des enfants pour qu’ils n’arrachent pas n’importe quoi dans votre jardin, et surtout pas des végétaux auxquels vous tenez.

Dites-leur enfin que toutes les fleurs ne sont pas comestibles. Quand on ne connaît pas, on ne mange pas !