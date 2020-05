Jardin. Comment semer une mini prairie fleurie avec les enfants

Les cosmos entrent souvent dans la composition des prairies fleuries, mini ou très grandes. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Semer une mini prairie fleurie sur un rebord de fenêtre, une terrasse ou un balcon, c’est facile et ludique, joli et poétique. Une mini-prairie fleurie, c’est également très utile, car les fleurs contenues dans les différents mélanges de graines attirent les insectes pollinisateurs (syrphes, abeilles, bourdons...) ou les papillons. C’est une bonne façon de participer au maintien et au développement de la biodiversité.

Recyclez pots de yaouts et briques de jus de fruits

Un sachet de graines suffit largement pour fleurir n’importe quel contenant. Et ce n’est même pas la peine d’acheter des pots ! Il suffit d’avoir un peu de terreau, et de recycler ce qu’on a sous la main. Une brique de jus de fruits ou de lait, coupée en deux dans le sens de la largeur c’est parfait ; le cul d’une bouteille en plastique, c’est génial aussi.

Carole Hus, de la société Vilmorin, voit même encore plus petit :

"C'est possible dans un petit pot de yaourt, un ancien pot, faites-le vous-même. Récupérez des pots, mettez des petites graines dedans et vous aurez vos fleurs. On peut le faire sur son balcon, sur une terrasse, sur un rebord de fenêtre. Il n'y a pas de limite d'espace, on peut le faire partout !"

Carole Hus, directeur marketing et communication, Vilmorin (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE)

Comment semer les graines

La seule chose à ne pas oublier de faire, c’est de percer le fond de la brique, de la bouteille ou du pot de yaourt, car l’eau d’arrosage doit s’évacuer. Sinon les racines des plantes vont barboter et elles n’aiment pas ça du tout.

Quand les trous sont faits, on verse du terreau avant d’installer 5 ou 6 graines dans un pot de yaourt, une vingtaine dans une brique de jus de fruits. Pour semer, on fait un tout petit trou avec le bout du doigt, on place la graine et on recouvre avec le terreau. Puis, on aplanit la surface, en douceur, avec le plat de la main ou le dos d’une petite cuillère.

Dernière étape : il faut bien humidifier toute la surface avec un vaporisateur. Et il faudra vaporiser un peu tous les jours jusqu’à la germination des graines. Ça prend entre une et trois semaines, tout dépend des espèces de fleurs semées.



Une alliée pour les légumes cultivés en pots

Semer une mini-prairie fleurie, c’est aussi aider les tomates, les concombres, les piments, les cornichons, tous les légumes qui poussent en pot, comme l'explique Carole Hus :

"Les plantes mellifères s'associent très bien avec les légumes. C'est bon pour les légumes, c'est bon pour les insectes. Elles vont permettre au potager de bien se développer."

Ces mélanges de graines pour prairie fleurie, vous les trouverez facilement aussi bien dans les jardineries que dans des supérettes en ville. Il en existe pour l’ombre, pour le soleil, pour faire des bouquets champêtres et même pour attirer les coccinelles. Bon semis !