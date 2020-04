Jardin. Comment bricoler un petit abreuvoir pour les abeilles

Une soucoupe, de l'eau et un sac de billes suffisent pour aider les abeilles à boire. (ISABELLE MORAND / DIDIER HIRSCH / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Comme nous, les abeilles ont besoin d'eau pour vivre, et il est vraiment facile de leur fabriquer un petit abreuvoir. L'eau est indispensable au bon état d'une ruche et de ses habitantes.

Qui fait quoi dans une ruche ?

- Les abeilles ventileuses : elles agitent leurs ailes en permanence et sont chargées de rafraîchir l'intérieur de la ruche et de maintenir la température à 35°C.

- Les abeilles maçonnes : elles construisent les rayons qui abriteront le miel et le pollen.

- Les abeilles nettoyeuses : ce sont de toutes jeunes abeilles qui sont en charge du ménage.

- Les abeilles butineuses : elles sont responsables de l'acheminement jusqu'à la ruche du pollen, du nectar et de l'eau. Certaines d'entre elles sont spécialisées dans ce transport. Elles boivent l'eau, la stockent dans une réserve située dans leur abdomen, et la régurgitent de retour à la ruche.

- Les abeilles nourrices : elles utilisent l'eau régurgitée pour préparer une bouillie qui nourrit les larves. Les nourrices confectionnent également la gelée royale destinée à l'élevage des futures reines.

- La reine de la ruche : elle passe sa vie à pondre au rythme de 5 à 6 œufs par minute !

Ruches d'altitude. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Abreuvoir express

Pour fabriquer un abreuvoir pour les abeilles, il suffit de peu de choses : une soucoupe en terre cuite ou un récipent en métal peu profond (diamètre : 20 cm minimum) ; de l'eau de pluie ou de l'eau minérale ; des cailloux, des gros graviers ou des billes ; et du sel car il contient des minéraux appréciés des abeilles.

On verse l'eau dans le récipient, on ajoute une pincée de sel, on touille pour le dissoudre. Puis il suffit de placer les cailloux, les graviers ou les billes dans le récipient.

Les abeilles ne savent pas nager !

Les cailloux ou les billes sont là pour aider les abeilles qui ont des toutes petites pattes, et ne savent pas nager. Sans cailloux où poser les pattes, elles peuvent voire la tasse ou, pire, se noyer !

Le meilleur endroit pour installer cet abreuvoir : un coin plutôt à l'ombre dans le jardin, sur la terrasse ou le balcon, ou un rebord de fenêtre pas écrasé de soleil.

Les abeilles sauront vite trouver la source au trésor. N'oubliez pas de remplir régulièrement le récipient ou de changer l'eau.