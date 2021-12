Italie : un homme tente d'échapper à la vaccination avec une prothèse

Un homme s'est présenté dans le centre de Biella, près de Turin (Italie), avec une prothèse pour recouvrir son avant-bras, espérant tromper la vigilance de l'infirmière. "Au moment où je m'apprêtais à la désinfecter et à injecter le vaccin, je me suis rendue compte que la couleur du bras était étrange. Avec un demi-sourire, il m'a dit de faire comme si, et de fermer les yeux", raconte Filippa Bua, qui a refusé d'obtempérer.

Placé en garde à vue

Selon la presse italienne, l'homme, âgé d'une cinquantaine d'années, est un orthodontiste. La loi oblige tous les professionnels de santé à être vaccinés. Il a donc acquis la prothèse sur internet. Il a été placé en garde à vue. Les responsables publics de la santé ont dénoncé un acte irresponsable. "Ce doit être un signal pour tous", a déclaré Mario Sana, de la direction régionale de la santé du Piémont.