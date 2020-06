Italie : nouveaux foyers du coronavirus découverts, l’armée en renfort

Une commune près de Naples (Italie) encerclée par l’armée, qui interdit tout mouvement autour d’une cité ouvrière dans laquelle se trouvent des ressortissants bulgares parce que 28 d’entre eux sont positifs au Covid-19. C’est l’annonce qu’a fait le gouvernement italien hier soir jeudi 25 juin. Il y a une certaine inquiétude dans le pays, il y a 296 nouveaux cas de contamination en 24 heures, c’est beaucoup, autour de trois foyers principaux : celui près de Naples, où l’armée est intervenue, mais également un autre, près de Bologne et un troisième en Méditerranée, à bord d’un bateau qui contient des migrants.

36 000 morts liés au Covid-19

28 d’entre eux ont été testés positifs au Covid-19. En Italie l’inquiétude est d’autant plus importante que le pays a été très profondément touché par l’épidémie de Covid-19 et ce dès le mois de février. Il y a eu plus de 36 000 morts en Italie au total, voilà pourquoi les autorités prennent la situation très au sérieux, explique Alban Mikoczy, correspondant de France Télévisions à Rome.

