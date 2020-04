Italie : le port du masque bientôt obligatoire en Lombardie et Toscane

L’Italie a un objectif : accéder au déconfinement le 16 mai. La course contre la montre a commencé. Des millions de masques sont à distribuer. En effet, porter un masque est la condition obligatoire pour avoir le droit de sortir de chez soi. Chaque habitant de Toscane recevra trois masques, et d’autres arriveront ensuite. La mesure sera prolongée jusqu’à ce qu’un vaccin contre le coronavirus Covid-19 soit disponible et accessible aux habitants.

14 millions d’Italiens concernés

Deux régions sont concernées par ces règles : la Lombardie et la Toscane, soit 14 millions d’Italiens à équiper d’urgence. Les pharmacies seront réquisitionnées. Pour le moment, le confinement est maintenu, avec des règles semblables à celles françaises. Un vaste test sérologique a été lancé dans la commune de Robbio. Le gouverneur de la région de Venise, la Vénétie, veut faire passer ce test à des millions de personnes d’ici fin avril.

