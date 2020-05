Italie : le grand retour des surfeurs

Courir ou faire du vélo dans un rayon de 100 mètres autour du domicile, les Italiens n'avaient pas le droit à plus au niveau du sport en extérieur depuis le 9 mars. Mais le confinement vient d’être allégé pour le plus grand bonheur des surfeurs d'une plage du nord de Rome. "Aujourd'hui, les vagues n'étaient pas incroyables, mais c'était l'une des plus belles sessions de ma vie", explique le surfeur Piero Capannini.



La distanciation physique doit être respectée

"C'est vraiment agréable. Je veux continuer à faire toujours plus de surf, chaque jour plus qu'avant", précise Giorgi Fiorilli, un autre surfeur. "La pandémie n'est pas terminée, mais on nous donne la liberté de revenir respirer un peu d'air marin qui nous rend vraiment heureux et nous redonne des forces", précise Roberto D'Amico, un surfeur pro italien. Mais attention, la distanciation physique doit être respectée. Se sécher en étant allongé sur la plage reste interdit.