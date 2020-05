Italie : le déconfinement s’accélère

Les Italiens retrouvent le plaisir de prendre un café en terrasse ou au comptoir lundi 18 mai. La dernière fois, c’était le 3 mars, rappelle depuis Rome Alban Mikoczy, le correspondant de France Télévisions, lui-même en train de boire un café en terrasse lundi matin. C’est un signe important, le signe du retour à la normale. Cafés, commerces, restaurants, coiffeurs, rouvrent, mais aussi les monuments comme le Colisée ou la basilique Saint-Pierre.

L’Italie en voie de guérison

Ensuite, la frontière entre la France et l’Italie sera ouverte par les autorités italiennes le 3 juin. Les piscines et centres sportifs seront rouverts le 25 mai et les cinémas et théâtres aux alentours du 15 juin. L’Italie veut montrer qu’elle est sur le chemin de la guérison, qu’elle n’est plus l’enfant malade de l’UE, que le pays va vers les beaux jours. C’est pourquoi l’accélération du déconfinement est très bien vécue à Rome et en Italie.