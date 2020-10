Israël : un immense parking aménagé en unité Covid

Au troisième sous-sol d’un parking d’un hôpital à Haïfa (Israël), les soignants s’activent. Ce lieu a été totalement réaménagé durant la crise sanitaire pour aider à faire de place et accueillir le plus de personnes qui ont été contaminées par le Covid-19. À l’origine, c’est en 2006 après la guerre qui l’opposait au Liban que les autorités israéliennes ont pensé à ce dispositif afin de soigner, à l’époque, les victimes tout en restant hors de portée des missiles ennemis.

20 000 mètres carrés aménagés

Au total, c’est un centre unique au monde. 20 000 mètres carrés sont totalement réorganisés afin de garantir un lieu adapté. Il est possible d’y accueillir près de 770 patients en même temps, dont 170 sous assistance respiratoire. Le personnel médical est, lui, équipé de masques et de combinaisons pour tenter de se protéger au mieux du virus. Malgré tout, chaque jour, ils sont nombreux à contracter le virus et se retrouvent forcés de rester isolés chez eux.

Le JT

Les autres sujets du JT