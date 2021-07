Isolement : les personnes vaccinées doivent-elles en être exemptées si elles sont cas contact ?

Le Premier ministre Jean Castex a confirmé mercredi 21 juillet que les cas contact vaccinés contre le Covid-19 n'auraient plus besoin de s'isoler automatiquement. "Si vous êtes cas contact d'une personne positive mais que vous êtes pleinement vacciné, effectivement, dans ce cas-là, on considère que non seulement le test diagnostic serait peut-être inutile (...) mais que de plus vous n'auriez pas besoin de vous isoler", explique Damien Mascret, médecin et journaliste pour France Télévisions, présent sur le plateau du 19/20.

Différents cas de figure

Et si l'on vit avec une personne positive ? "C'est différent, il faut être prudent car il y aurait quand même un risque résiduel. C'est rare mais ça arrive", ajoute Damien Mascret. Dans ce cas, il faut faire un test immédiatement puis un second test au septième jour. Si vous êtes positif, vous restez isolé. Sinon, vous devez rester prudent, appliquer les gestes barrières et éviter les contacts avec des personnes vulnérables. Les personnes immunodéprimées seront cas contact dès qu'elles sont en contact avec un malade.