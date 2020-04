Islande : face au stress, des câlins aux arbres

Faire un câlin à un arbre, voici le remède original proposé en lslande par le service des forêts pour faire face à l'anxiété et à la solitude causées par l'épidémie de coronavirus. Récupérer l'énergie des arbres, c'est la sylvothérapie. Une méthode qui part du principe que les arbres possèdent et diffusent de l'énergie. Son procédé est très simple. "Je mets la joue sur l'arbre et je sens la chaleur et les vibrations couler en moi, c'est clair", explique Thor Thorfinnssonn, garde-forestier. "Vous pouvez sentir, quand vous serrez l'arbre, que cela commence par les orteils, remonte le long de la jambe, du torse, et ce jusqu'au cerveau".



Plus de 1 700 personnes infectées au Covid-19 en Islande

Dans cette forêt, les sentiers ont été dégagés pour garder les gens à distance. Il est conseillé de ne pas partager le même arbre pour réduire les risques de propagation du Covid-19. En Islande, 10% de la population a été testée : on compte plus de 1 700 personnes infectées et huit décès.