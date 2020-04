Iran : l’activité économique reprend peu à peu

La vie tente peu à peu de reprendre son cours normal en Iran. Frappé de plein fouet par le coronavirus, le pays voit une partie de sa population reprendre son activité même si le gouvernement appelle ses habitants à rester le plus possible confiné à son domicile. « Par rapport à d’autres pays, c’est plus difficile pour nous. Nous devons faire face à la fois aux sanctions américaines et au coronavirus », reconnaît Hassan Rohani, le président de la République islamique d’Iran.

Une solidarité à toute épreuve

Les rues du pays commencent à reprendre vie. L’activité économique doit se relancer progressivement avec la remise en marche de certains commerces. Pour continuer à lutter contre l’épidémie de coronavirus, certaines mosquées se transforment en véritables ateliers où du matériel pour se protéger du virus y est confectionné. Des masques, des draps ou mêmes des gants sont produits.

