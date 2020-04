INFO FRANCEINFO. Coronavirus : l'armée confirme avoir acquis de la chloroquine, "un achat de précaution"

Le ministère explique à franceinfo avoir réalisé cet achat au cas où "la chloroquine se révélait validée par les autorités de santé comme étant utile pour lutter contre le Covid-19".

"Il s'agit d'un achat de précaution", précise le ministère à franceinfo, vendredi 24 avril. L'armée reconnaît avoir acheté à la Chine de la chloroquine, un médicament dont l'efficacité contre le Covid-19 fait débat en France depuis plusieurs semaines, et pour cause. "Dans le contexte de fortes tensions des approvisionnements de matières premières à usage pharmaceutique, le ministère des Armées a réalisé un achat de précaution, si jamais la chloroquine se révélait validée par les autorités de santé comme étant utile pour lutter contre le Covid-19", a détaillé l'armée.

Un traitement à base de chloroquine (ou plutôt d'hydroxychloroquine et d'azithromycine, un antibiotique) est prôné depuis le début de l'épidémie de Covid-19 par un chercheur marseillais, le professeur Didier Raoult. Mais d'autres scientifiques réclament le temps nécessaire pour tester sérieusement la molécule. Et aucune étude à ce jour ne démontre une quelconque efficacité de l'hydroxychloroquine. Plusieurs essais cliniques, dont Discovery, l'ont intégré dans leurs études, mais les résultats n'ont pas encore été publiés.

1 500 cas confirmés de Covid-19 dans l'armée

Une vidéo publiée jeudi sur les réseaux sociaux montre une livraison de barils étiquetés comme étant du phosphate de chloroquine, avec des drapeaux chinois et français. Un homme commente les images en évoquant "70 kg" venus de Chine et destiné à la "pharmacie centrale des armées", en présentant une feuille de commande faisant état d'une livraison mardi 21 avril à Roissy. Sur ce point, le ministère n'a pas été en mesure de confirmer tous ces éléments. Ni la date et le lieu, ni la quantité.

Le ministère des Armées compte 1 500 cas confirmés de Covid-19 parmi ses personnels, selon les chiffres fournis par la directrice centrale du service de santé des armées (SSA), "dont une quinzaine en réanimation". Ce nombre inclut le millier de marins du porte-avions Charles-de-Gaulle testés positifs au coronavirus.