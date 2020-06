Inde : le pays s’est-il déconfiné trop tôt ?

C’est un lent, très lent déconfinement qu’a entamé Bombay, la capitale économique de l’Inde. Il y a toujours un couvre-feu la nuit, mais en journée, le trafic a repris et certains magasins peuvent rouvrir en alternance un jour sur deux. Mais le problème, c’est qu’au même moment, la contagion s’accélère, avec des milliers de cas chaque jour, et le pic n’a pas encore été atteint. Pourtant, le déconfinement était inévitable. La ville est à genoux, l’économie est en lambeaux... Les habitants souffrent énormément. En tout cas, déconfiner alors que la contagion explose a eu un effet dévastateur sur les hôpitaux de la ville. De nombreuses vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent des scènes cauchemardesques.

La maladie court les rues des bidonvilles

Certains patients sont installés sur de simples cartons. Dans l’une de ces vidéos, filmée par un patient malade, on distingue plusieurs cadavres autour de lui. Un des quartiers les plus touchés par le coronavirus, c’est Dharavi, l’immense bidonville au cœur de la mégapole. La promiscuité et la densité de population ont favorisé la propagation de la maladie. Mais le problème, ici encore, c’est le manque d’infrastructures pour les malades. Nous n’avons pas eu l’autorisation à filmer dans les hôpitaux publics de Bombay. La ville de Bombay et toute l’Inde se préparent à plusieurs semaines extrêmement difficiles sur le front du coronavirus. Selon plusieurs projections, il pourrait y avoir des dizaines de millions de personnes infectées supplémentaires à travers tout le pays d’ici à la fin du mois de juillet.

Le JT

Les autres sujets du JT