Inde : le pays fait face à un nouveau variant, doublement mutant

Avec plus de 270 000 nouvelles contaminations en une journée, l'Inde reconfine sa capitale. Un variant local, très contagieux, est particulièrement résistant aux anticorps.

En Inde, le virus se propage à une vitesse jamais observée depuis le début de la crise sanitaire. Ces dernières 24 heures, 273 802 nouveaux cas ont été détectés.

Depuis quelques jours devant un hôpital de New Delhi, c'est un ballet d'ambulances incessantes où les malades affluent par centaines. À l'entrée, un tableau indique le nombre de lits Covid disponibles. Certains hôpitaux sont débordés, les salles sont surchargées. Dans la cour d'un hôpital du centre du pays, des dizaines de corps attendent d'être incinérés.





Un nouveau variant doublement mutant





Ces derniers mois, l'Inde pensait avoir développé une forme d'immunité collective. Des festivals religieux et des meetings politiques ont réuni des millions de personnes, sans masque et sans distanciation sociale. L'Inde est confrontée à l'apparition d'un nouveau variant, doublement mutant et particulièrement contagieux.