Impôts : les Français peuvent déclarer leurs revenus à partir de lundi

Ceux qui effectuent leur déclaration sur papier pourront la déposer jusqu'au 12 juin, soit un mois de plus qu'initialement prévu.

Le prélèvement à la source n’exempte pas les Français de faire leur déclaration annuelle de revenus. Confinement oblige, la date a été repoussée du 9 au lundi 20 avril, comme l'avait annoncé le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin.

Les délais pour remplir et valider la déclaration ont eux aussi été étendus d’une dizaine de jours. La date limite est désormais fixée au 4 juin 2020 à minuit pour les contribuables des départements numérotés 1 à 19, au 8 juin pour ceux des départements 20 à 54 et au 11 juin pour ceux des départements restants. Pour la déclaration papier, le délai qui est d’ordinaire plus court a été davantage repoussé, au 12 juin.

Le nouveau système de déclaration automatique

Deux tiers des usagers du site des impôts de la Direction générale des Finances publiques pourraient ne pas avoir à faire cette démarche en 2020 grâce au nouveau système de déclaration automatique. Comme le rappelle La Croix, les contribuables qui n’ont rien à changer à leur déclaration préremplie n’ont plus cette année l’obligation de la valider, à condition de bien tout vérifier. Ce principe du "qui ne dit mot consent" devrait concerner environ 12 millions de contribuables, soit un tiers des foyers fiscaux, selon les estimations de Bercy citées par le quotidien.

Du côté des entreprises, Gérald Darmanin avait annoncé que les contrôles fiscaux en cours seraient suspendus et qu'il n'y en aurait pas de nouveaux pendant cette période de confinement dans les secteurs "à l'arrêt" comme la restauration.