Immobilier : le bon moment pour acheter ?

Un jardin, une terrasse, ou même une piscine... Pour les Français, le besoin d'espace est devenu vital. Christelle Wertz espérait beaucoup de cet appartement, mais l'extérieur est trop petit. "Il faut absolument qu'il y ait un extérieur plus grand que celui-ci pour que je puisse me sentir à l'aise", explique cette acheteuse potentielle.

Des citadins qui cherchent à quitter les villes

Avec le développement du télétravail, certains sont même prêts à s'installer à la campagne. La Creuse, par exemple, attire les urbains. "On est sur des prix qui sont divisés par deux. Certains ont un jardin et une maison, on n'est pas sur du 30 m2, donc il y a de bonnes surprises", précise Sara Martin, conseillère en location immobilière. Une tendance qui se confirme un peu partout en France. Les recherches de logement ont presque doublé dans les départements limitrophes des métropoles.

Le JT

Les autres sujets du JT