Ille-et-Vilaine : le masque est de retour

Ce n’est pas qu’on l’avait oublié, mais on pouvait le délaisser de temps en temps. En Ille-et-Vilaine, le masque s’impose de nouveau en intérieur, sur décision de la préfecture qui juge le taux d’incidence trop important. Pour les Rennais croisés mercredi 24 novembre par les journalistes du 12/13, la mesure n’étonne pas. “Elle a un côté un peu rassurant vu les chiffres qui explosent de nouveau”, confirme une passante.



“On devait le mettre la plupart du temps ”

“C’est un des moyens pour sortir de cette crise sanitaire. Ça ne me dérange pas tellement, puisqu’on devait le mettre la plupart du temps”, complète un homme. “Je suis allée au théâtre dernièrement. J’ai porté mon masque pendant toute la pièce et, honnêtement, ça m’a un peu gêné de me retrouver à côté de personnes qui ne le portaient pas”, décrit une femme. Dans un bar-restaurant, la nouvelle est toutefois accueillie avec un brin de fatalisme.