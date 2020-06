Ile-de-France : le réseau de transports en commun "a retrouvé un niveau presque équivalent" à celui d'avant la crise du coronavirus (SNCF, RATP, IDF Mobilités)

Pour la semaine du 22 juin, la SNCF, la RATP et Ile-de-France Mobilités appellent à la poursuite de l'étalement des horaires et à la poursuite du télétravail quand c'est possible et indiquent que le port du masque restera obligatoire, sous peine d'amende.

La station de métro Châtelet, à Paris. (PHILIPPE LOPEZ / AFP)