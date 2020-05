Île-de-France : 84 personnes interpellées pour trafic et vol de masques depuis la mi-mars

L'une des affaires les plus récentes a conduit à la saisie de 28 400 masques chirurgicaux dans une boutique de téléphonie du 10e arrondissement de Paris.

Depuis la mi-mars et le début du confinement, 84 personnes ont été interpellées en région parisienne pour trafic et vol de masques, rapporte France Bleu Paris, samedi 2 mai. Ces chiffres émanent de la préfecture de police de Paris. Dans la capitale ainsi que dans les départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne), 79 suspects ont été arrêtés pour "vente prohibée de masques" et cinq autres pour "vol de masques réquisitionnés".

Suite à la réquisition des stocks par l'État, plusieurs affaires de ventes illégales de masques ont été traitées par la police et la justice. L'une des dernières en date remonte au 23 avril. Trois personnes avaient été placées en garde à vue à Paris après la saisie de 28 400 masques chirurgicaux dans une boutique de téléphonie du 10e arrondissement.