Île-de-France : 500 000 masques distribués gratuitement par la région dans des gares mercredi

500 000 masques ont été distribués gratuitement mercredi 29 avril au matin dans 130 gares franciliennes par la région Île-de-France, rapporte France Bleu Paris. Des agents SNCF et des employés du conseil régional ont assuré cette distribution dans les gares SNCF et routières les plus importantes du réseau. D'autres distributions de ce type sont prévues dans d'autres gares franciliennes.

Chaque voyageur a reçu un kit contenant dix masques chirurgicaux, qui permet selon la Région de se protéger durant une semaine dans les transports. Le masque doit être mis quand on monte dans un train ou un RER et jeté à la sortie.

La région Île-de-France a commandé 30 millions de masques à la Chine. Tous les jours, c'est cinq millions de Franciliens qui, en temps normal prennent les transports en commun. D'où des inquiétudes exprimées sur France Inter le 15 avril dernier par la présidente de la région, Valérie Pécresse.