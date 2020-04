Hôpital : la flambée des prix du matériel médical

En un mois, le prix des surblouses a bondi de 40 centimes à quatre euros. Pourtant, le personnel médical est le seul à utiliser cette protection. Les surblouses sont souvent jetables et en majorité importées de Chine. Ces dernières semaines, elles sont même devenues une denrée rare dans certains services hospitaliers. C'est-à-dire qu'au moment où l'épidémie de coronavirus devenait mondiale, la demande a explosé dans de très nombreux pays.

"Des usines ont orienté leur production sur des masques"

Mais ce n'est pas le seul facteur. "Le prix a également augmenté en raison du changement de mode de transport. D'habitude, elles venaient en bateau, et là, évidemment, dans l'urgence on est obligé de les faire venir en avion. Des usines ont orienté leur production sur des masques. Ce qui fait qu'il y a en plus une diminution des surblouses", explique Alexandra Donny, directrice adjointe du réseau d'acheteurs hospitaliers d'Île-de-France.

