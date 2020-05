Hôpital d'Auxerre : la crainte d'une deuxième vague

L'idée d'une deuxième vague inquiète les soignants. À l'hôpital d'Auxerre (Yonne) par exemple, neuf patients sont actuellement en réanimation et les consultations hors coronavirus sont de plus en plus nombreuses. En cas de relâchement dans les prochains jours, l'établissement pourrait manquer de places.