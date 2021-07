Hérault : flambée de contaminations au Covid-19

Le département de l'Hérault fait face à une flambée des cas. En quelques jours, le taux d'incidence est monté à 203. Dans les rues de Montpellier, les habitants s'attendent à de nouvelles restrictions. "Ça a l'air énorme, plus que d'habitude, ça c'est inquiétant, je vais continuer à me protéger", souffle une passante.

Vers de nouvelles mesures ?

En trois jours, dans un cabinet médical de la ville, 10 patients ont été testés positifs. C'est du jamais vu, les patients sont angoissés et il faut répondre à leurs questions relatives au vaccin. "Ce ne sont pas simplement des cas positifs, on a aussi des associations avec d'autres pathologies. Là on a des jeunes sans pathologie, mais sans symptômes, 99% sont des patients non-vaccinés", regrette le docteur Jean-Marc Laruelle. Pour certains restaurateurs, la résignation domine : on s'attend à ce que des mesures tombent et, peut-être, un nouveau confinement.