Hauts-de-Seine : un lieu de bien-être pour les soignants de l’hôpital

Des bulles pour l’ambiance relaxante et des fauteuils de massage. En plein cœur de l’hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine), une salle a été transformée en sas de décompression. Les fauteuils prêtés par la médecine du travail permettent aux soignants d’effacer les traces d’une garde de nuit éreintante. "J’étais en hypertension hier soir et ce matin aussi, donc là j’espère que ça va me permettre de me relaxer et de déstresser", explique une soignante.

D’autres services pour prendre soin de soi

"À cause du confinement, on rentre chez soi, on n’a pas forcément de moment de détente, de lâcher-prise, donc c’est une bonne idée d’avoir ouvert cet espace où on peut vraiment de détendre et faire une pause", estime Inès Barré, psychologue à l’unité Covid-19 de l’hôpital. Dans cet hôpital, les soignants peuvent aussi aller chez le kinésithérapeute, se faire couper les cheveux, ou encore déguster un bon burger.

Le JT

Les autres sujets du JT