Hauts-de-Seine : le parquet de Nanterre ouvre des enquêtes préliminaires sur des décès survenus en Ehpad

Les plaintes concernent la mort d'un homme de 80 ans et de trois femmes âgées de 89 à 96 ans, survenus entre le 25 mars et le 12 avril.

Le parquet de Nanterre ouvre des enquêtes préliminaires après quatre plaintes déposées contre X, pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui, et non-assistance à personne en danger, a appris franceinfo mardi 19 mai, à la suite de décès survenus dans des Ehpad des Hauts-de-Seine depuis le début de l'état d'urgence sanitaire.

>> Coronavirus : suivez les conséquences de la pandémie dans notre direct

Ces plaintes ont été déposées par des proches de résidents des établissements de Chaville, Clamart et Clichy-la-Garenne et concernent la mort d'un homme de 80 ans et de trois femmes âgées de 89 à 96 ans, survenus entre le 25 mars et le 12 avril.

Selon leurs plaintes, les familles ont alerté à de nombreuse reprises sur "l'absence d'utilisation de matériels de protection, tels que des gants et des masques, et le défaut de respect des gestes barrières".