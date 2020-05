Haute-Savoie : les skieurs réinvestissent le Mont Blanc

8 heures samedi 16 mai en gare de Chamonix (Haute-Alpes), les skieurs attendent le départ de la première benne. Cela fait deux mois qu'ils n'ont pas rechaussé les skis et qu'ils convoitent depuis la vallée une montagne inaccessible. "Je suis guide de haute montagne, le programme est de faire un peu de ski, un peu d'alpinisme, essayer de grimper un petit peu", explique le guide de montagne Vivian Bruchez.

"On a beaucoup travaillé le protocole sanitaire"

Mais avant de retrouver le Mont Blanc, les skieurs vont devoir se plier à des vérifications sanitaires très strictes : prise de température par des caméras, port du masque et les passagers sont moins nombreux que d'ordinaire dans les bennes, une trentaine au lieu de 80 pour éviter les contacts. "On a beaucoup travaillé le protocole sanitaire avec le personnel. On ne voit pas les coulisses mais les bâtiments sont nettoyés régulièrement", précise Mathieu Dechavanne, PDG de la compagnie du Mont Blanc.