Guyane : vers un report des municipales ?

C’est l’un des territoires français où le virus circule encore activement. En Guyane, les cas de Covid-19 sont en forte augmentation. Il y en a six fois plus depuis le début du déconfinement. Une situation qui inquiète, à tel point que les autorités locales demandent le report du second tour des élections municipales.

Aucune décision prise

"J’avais clairement dit qu’il fallait mieux éviter de commettre à nouveau l’erreur qui avait été commise lors du premier tour des municipales, parce que l’on a vu qu’il y avait pas mal d’assesseurs qui avaient été malades, des présidents du bureau de vote qui sont décédés, et je craignais que le gouvernement ne soit pas capable de tirer les conséquences de ce qui s’est passé le 15 mars", explique Gabriel Serville, député GDR de Guyane. À la différence de l’hexagone, la Guyane n’a pas encore connu de première vague. Selon certains experts, la dynamique de l’épidémie chez son voisin le Brésil a un impact sur cette flambée de cas. Pour l’instant, le gouvernement français n’a pris aucune décision concernant le report des élections.

