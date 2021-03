Guillaume Peltier (LR) : le passeport vaccinal est "une fausse bonne idée"

Le retour à la vie normale, après la crise sanitaire du Covid-19, sera-t-il dans quelques mois, comme l'a suggéré le gouvernement, mercredi 3 mars ? Le député LR Guillaume Peltier aimerait "bien y croire", déclare-t-il sur le plateau des "4 Vérités" de France 2, jeudi 4 mars. Il reconnaît toutefois, au crédit de l’exécutif, que "gérer cette crise, c’est forcément compliqué". "Comme les Français, j’avais entendu le président de la République l’été dernier nous dire que nous serions prêts pour la deuxième vague, et puis la troisième vague est arrivée. Et ce qui me marque le plus, c’est le déclassement de la France par rapport à d’autres pays du monde", estime le vice-président des Républicains, citant notamment Israël, qui a désormais vacciné une large partie de sa population.

Coopérer avec la Chine et la Russie

Guillaume Peltier propose que l’Europe engage une politique de coopération avec la Chine, Israël et la Russie, pour accélérer la production et la distribution des doses de vaccin. Une politique qui va de pair avec "des procédures accélérées d’homologation de ces vaccins". Il propose aussi de faire confiance à la logistique militaire, mais aussi civile. Le député pense également que l’instauration d’un passeport vaccinal est "typiquement une fausse bonne idée", tant qu’une majorité de Français n’a pas accès aux vaccins.