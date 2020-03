Guadeloupe : le problème de l\'eau courante en pleine épidémie de coronavirus

La Guadeloupe fait face à un problème majeur en pleine épidémie de Covid-19. Comment se laver les mains, quand, régulièrement, l’eau ne sort plus des robinets ? C’est le casse-tête de milliers de Guadeloupéens. Chez un habitant de Grande-Terre, voilà des années que l’eau courante ne l’est plus vraiment. Mais pendant le confinement, "il faut choisir entre laver sa vaisselle et se laver les mains", déplore-t-il. Sans gel hydroalcoolique, difficile de respecter les consignes sanitaires.

"Quand ma mère ou mon père sortent faire les courses, une fois par semaine, le problème c’est qu’ils se mettent en danger face au virus, et une fois rentrés à la maison, il n’y a aucun moyen de se désinfecter", raconte Alysée Joy Montana, résidente à Petit-Bourg (Basse-Terre). Chez elle, cela fait déjà neuf jours qu’il n’y a plus d’eau. Ils n’ont pas d’autre choix que de stocker l’eau de pluie.

