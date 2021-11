Guadeloupe : la crainte d’une prochaine nuit d’émeutes

Alors que des membres du Raid et du GIGN sont attendus sur l’île et que le gouvernement et les élus locaux doivent se rencontrer lundi 22 novembre, les violences en Guadeloupe ne semblent pas faiblir. En direct de Pointe-à-Pitre, Cristelle Théophile, journaliste Guadeloupe la 1ère, décrypte la situation sur place.