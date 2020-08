Guadeloupe : au moins 20 cas de coronavirus dans une prison

Au moins 11 détenus et neuf membres du personnel ont été testés positifs au Covid-19 à la prison de Baie-Mahault, dans le centre de la Guadeloupe. Le dépistage de est toujours en cours.

Inquiétude dans une prison de la Guadeloupe. Au moins 20 personnes ont été testées positives au coronavirus, au centre pénitentiaire de Baie-Mahault, a signalé la préfecture, jeudi 27 août, à l'AFP. Une campagne de tests est en cours. La Guadeloupe est placée en zone de circulation active du virus depuis jeudi, a par ailleurs indiqué la préfecture.

"A ce stade aujourd'hui 11 détenus sont contaminés [...] et 9 personnels" mais "un certain nombre de résultats de tests PCR sont encore attendus dans les prochains jours", a précisé Sabri Hani, directeur de cabinet du préfet de la Guadeloupe. Pour l'heure, "près de 120 tests ont déjà été effectués" dont "98 parmi les membres du personnel et une vingtaine sur les détenus".

Le cas zéro encore inconnu

Eric Pétilaire, secrétaire régionale de la CGT pénitentiaire, souligne qu'un agent "a dû être hospitalisé" et demande à ce que l'ensemble des quelque 250 membres du personnels soient testés. Question de "priorisation" rétorque la préfecture qui rappelle la nouvelle politique de l'agence régionale de santé (ARS) en matière de tests, face à l'afflux de demandes ces derniers jours en Guadeloupe. Il s'agira, en fonction des résultats des tests, de cibler les cas contacts des personnes dépistées positives. Le nombre de tests pourrait ainsi encore augmenter ces prochains jours.

Le cas zéro à la prison de Baie-Mahault n'est pas connu. Le premier test positif remonte à jeudi dernier selon la préfecture sur "un nouvel arrivant". Cependant, d'autres détenus, travaillant à la préparation des repas selon la direction de la prison, ont été testés positifs dans la foulée.