Grève générale en Guadeloupe : quand les pilleurs tirent parti des manifestations

Le chaos a fait son apparition en Guadeloupe et dans certaines localités de l'île en raison d'agissements de pilleurs ainsi que des actions liées à un collectif opposé à l'obligation vaccinale. Une preuve de "l'exaspération et du ras le bol", selon Laura Séné, journaliste France Télévisions, en direct de Pointe-à-Pitre vendredi 19 novembre. Le collectif "dénonce le silence des autorités face à leurs revendications" précise-t-elle, indiquant que les agissements sont devenus plus importants depuis quelques jours, créant notamment des barrages routiers sur les axes majeurs.

Des pilleurs dans le lot

La journaliste France Télévisions ajoute que le collectif n'est pas responsable des actions violentes qui ont touché l'île, "mais plutôt le fait de pilleurs, de jeunes qui ont profité de l'occasion, de la tension qui règne pour pouvoir et passer à l'acte, piller, casser des magasins". L'île est bloquée par de nombreux barrages sur les axes routiers, avec de nombreuses manifestations sur les lieux stratégiques.