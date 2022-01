Grève des enseignants : nouvelle journée de mobilisation contre la gestion de la crise sanitaire

La manifestation aura bien lieu. Dans moins de deux heures, le cortège partira place de la Sorbonne à Paris, confirme Nicolas Bidard, journaliste. D’autres actions ont également été organisées en réponse à la polémique des vacances de Jean-Michel Blanquer à Ibiza. "Aujourd’hui, plusieurs rassemblements sont prévus dans le reste de la France devant des établissements scolaires", ajoute Nicolas Bidard.



Nouvel appel à manifester le 27 janvier

L’objectif pour ces enseignants est de demander au gouvernement des "réponses fortes pour une meilleure gestion de la crise sanitaire dans les établissements". Cependant, la mobilisation devrait être moins forte que les précédentes, car "cette fois-ci, elle se décide localement et non pas nationalement". De plus, seuls quatre syndicats enseignants ont appelé à la grève contre sept il y a une semaine. Un nouvel appel à la grève nationale est prévu le 27 janvier prochain afin de réclamer une hausse des salaires pour les enseignants.