Grève des enseignants : 10,36% de grévistes dans le secondaire, selon le ministère

(Lilian Cazabet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Malgré un renforcement du protocole sanitaire dans les lycées pour enrayer la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, des enseignants sont en grève mardi 10 novembre pour réclamer une limitation du brassage des élèves à l'école et au collège.

Ce mouvement de grève pour demander un renforcement du protocole sanitaire dans les établissements scolaires était faiblement suivi selon les chiffres du ministère, bien plus pour les syndicats, qui espèrent que "l'avertissement" sera entendu.

8,78% dans le primaire

Selon le ministère, ce mouvement à l'appel d'une intersyndicale (FSU, FNEC-FP-FO, CGT Educ'action, SNALC, SUD et SNCL-FAEN) s'est traduit par un taux de grévistes de 8,78% dans le primaire et de 10,36% dans le secondaire (collèges et lycées).

Les syndicats font de leur côté état d'un taux de grévistes plus élevé. "On est autour de 20% dans le primaire", a déclaré à l'AFP Guislaine David, la secrétaire générale du Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, alors que le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire, dénombre "environ 45% de grévistes au collège".

Dès la semaine prochaine, le ministère de la Santé va mettre à disposition des établissements scolaires un million de tests antigéniques à destination des personnels, avait-on lundi auprès du ministère de l'Education nationale.

Confronté à la grogne naissante de ses personnels, le ministre Jean-Michel Blanquer avait aussi annoncé la semaine dernière de nouvelles mesures pour limiter les risques de contamination dans les lycées, en autorisant davantage de cours à distance, à condition de conserver au moins 50% d'enseignement en "présentiel" pour chaque élève.